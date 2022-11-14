ببطانة شفافة وكحكة زوزو.. ميرهان حسين بإطلالة مُلفتة في “القاهرة السينمائي” .. نُسخة من كيم كارداشيان!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - شهد أمس الأحد فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 44 وسط حضور فني كبير من النجوم والمشاهير.

وكانت ضمن الحضور الفنانة ميرهان حسين التي تألقت على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال44.

وارتدت “ميرهان” فستانا فستانا باللون الأوف وايت، واعتمدت مكياجًا ترابيًا، وأختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وفي التفاصيل، أطلت النجمة ميرهان حسين بفستان أوف وايت طويل لامع، مفتوح من أحد الجانبين، ببطانة شفافة لامعه، حيث أعادت بهذه الإطلالة ذكرى فستان البطانة لـ رانيا يوسف المثير للجدل.

ونسقت مع الإطلالة الجريئة كلاتش من نفس لون الفستان الأوف وايت، وشعر مرفوع للأعلى عى طراز تسريحة السندريلا سعاد حسني في فيلم “خلي بالك من زوزو“، مع بعض الإكسسوارات التي أضافت للفستان جاذبية وبريقًا، وجعلته الإطلالة الأفضل حتى الآن بالمهرجان.

إطلالة ميرهان حسين في مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي :

وقد بدأت فعاليات حفل الافتتاح أمس، بدار الأوبرا وبحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، في مصر والوطن العربي، وسيتضمن عروض الأفلام، بحانب الندوات الثقافية المختلفة، كما يشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من أهم الفنانين، من أبرزهم المخرج بيلا تار، والمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث ستحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة لبلبة التي ستحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمل.

وتشارك في الدورة الجديدة 53 دولة، وتنافس مصر بفيلم “19 ب” للمخرج أحمد عبدالله وبطولة الممثل سيد رجب، و3 أفلام قصيرة سيتم عرضها لأول مرة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على “الريد كاربيت” في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

ميرهان حسين تلحق بأسرة مسلسل «الونش»

بدأت الفنانة ميرهان حسين، صباح اليوم، تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد «الونش»، حيث التحقت بأسرة العمل في منطقة الشيخ زايد، والتي شهدت انطلاق تصوير المسلسل، أمس، في أحد اللوكيشنات الخاصة بالعمل، ويستمر صناع العمل في التصوير هناك لمدة ثلاثة أيام ينتقل بعدها المخرج إسماعيل فاروق إلى لوكيشن آخر.

«مسلسل الونش» من المقرر عرضه خلال موسم الشتاء على إحدى قنوات الشركة المتحدة، ويسجل مسلسل “الونش” التعاون الثالث بين الفنانة ميرهان حسين والنجم محمد رجب، بعد تعاونهما في فيلم «الخلبوص» عام 2015 ومسلسل «علامة استفهام».

وتلعب الفنانة ميرهان حسين دور البطولة النسائية أمام محمد رجب، حيث تجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية بائعة في محل ملابس، ومع تتابع الأحداث تواجه العديد من الأزمات التي تحاول حلها.

وانتهى مخرج العمل إسماعيل فاروق، خلال الأسابيع الماضية، من معاينة أماكن تصوير المسلسل، والمقرر لها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من المناطق المتفرقة بين القاهرة وعدد من المحافظات.

ويسعى المخرج إسماعيل فاروق إلى الانتهاء من تصوير عدد كبير من الحلقات الأولى من العمل خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعرضه للجمهور ضمن مسلسلات الموسم الشتوي، حيث ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ45 حلقة.

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