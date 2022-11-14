زوجة حسين فهمي “السابعة” تخطف الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - شهد أمس الأحد فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 44 وسط حضور فني كبير من النجوم والمشاهير.

كان من أوائل الحضور على الريد كاربت الفنان حسين فهمي وزوجته والتي تمثل سابع زيجة في حياة الفن المصري، واستطاعت زوجة النجم حسين فهمي أن تلفت الأنظار بجمالها الساحر.

تألقت زوجة حسين فهمي، في إطلالتها مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأزرق السماوي، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة لافتة تكشف جمالها، واختارت مكياج أنيق ناعم يبرز جمالها وأناقتها.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة زوجة حسين فهمي وأشادوا بجمالها وأناقتها، خاصة وأنها في كل ظهور تعتمد على إطلالات أنيقة ومثالية.

حسين فهمي وزوجته على الريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي :

وقد بدأت فعاليات حفل الافتتاح أمس، بدار الأوبرا وبحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، في مصر والوطن العربي، وسيتضمن عروض الأفلام، بحانب الندوات الثقافية المختلفة، كما يشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من أهم الفنانين، من أبرزهم المخرج بيلا تار، والمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث ستحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة لبلبة التي ستحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمل.

وتشارك في الدورة الجديدة 53 دولة، وتنافس مصر بفيلم “19 ب” للمخرج أحمد عبدالله وبطولة الممثل سيد رجب، و3 أفلام قصيرة سيتم عرضها لأول مرة.

حسين فهمي يمنح لبلبة الهرم الذهبي والفنانة تشكره بالدموع

وقرر الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، إعطاء الجائزة لها بنفسه، وأعرب عن سعادته لأنه يكرمها لأنها أعطت الكثير من المجهود، والحب للفن المصري منذ بدايتها وهي طفلة.

وأعربت الفنانة لبلبة عن سعادتها أنها تستلم جائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأن الفنان حسين فهمي هو الذي منحها لها بنفسه، كما أكدت أنها تحب الفن المصري، والسينما بشكل خاص منذ نعومة أظافرها، واستلمت الفنانة لبلبة الجائزة من حسين فهمي وهي تبكي.

وصفق لها كل الحضور من أصدقائها من الوسط الفني، معربين عن سعادتهم لها، وأشاد الكل بما قدمته لبلبة، على مدار 88 فيلمًا شاركت فيها، وقدمت في كل منها شخصية مختلفة غير الآخر.

وكانت قد تسلمت المخرجة كاملة أبوذكري جائزة فاتن حمامة، التي سلمتها لها الفنانة نيللي كريم، والتي تعاونت معها في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وآخرها مسلسل «بـ100 وش» الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2021.

حسين فهمي : مهرجان القاهرة السينمائي صديق البيئة

وأكد النجم حسين فهمي، رئيس الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه وكل القائمين على المهرجان واجهوا العديد من التحديات لخروج المهرجان بشكل مختلف، على مستوى الورش والندوات والأفلام، مشيرًا إلى أن أهم التحديات وجود حرب في أوكرانيا، توتر في شرق اسيا، cop 27، حرصنا على مشاركة افلام من معظم بلاد العالم، مع وجود ندوات ومكرمين لأهم صناع السينما، لعل اهما ورشة مهمة للمخرج بيلا تار.

وأضاف: «يشاركنا هذا العام ذوي الاحتياجات الخاصة، ولدينا ٤ كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك يشارك شباب من الأولمبياد الخاص، ونحن كمهرجان اصدقاء البيئة، قمنا بتقليل المطبوعات الورقية، لا نتسخدم البلاستيك، السيارات المستخدمة في نقل الضيوف كهربائية، بوستر الدورة مميز معناه اننا نتفهم الاخر ونمد ادينا ليهم.

وعن أسس اختيار المكرمين قال: «التكريم يكون عن مجمل ما قدمه الفنان للسينما ولبلبه تستحق التكريم، وكذلك المخرج بيلا تار، كاملة ابو ذكري، واخص لبلبة التي قدمت الكثير للسينما اهتمت وأحبت السينما منذ الصغر».

وتابع: «أهم ما يميز الدورة 44 ترميم فيلمين هما، يموميات نائب في الأرياف، اخراج توفيق صالح، اغنية على الممر من افلام على بدرخان ،والسنوات القادمة سوف نرمم اللص والكلاب، ميرامار، ثرثرة فوق النيل، ونحرص على نحويل تلم الأفلام إلى ديجيتال للحفاظ عليه ونعرضها ضمن فعاليات المهرجان».

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