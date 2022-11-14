شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا تار: أنا شخص كسول وأختار الممثلين بناء على شخصياتهم الحقيقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكر المخرج المجري بيلا تار في بداية ندوته التي بدأت منذ قليل بمسرح النافورة بالأوبرا المصرية، ضمن فعاليات أول يوم لـ مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 44، ويحاوره المخرج أحمد عبد الله السيد، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، جميع الحضور، وأكد سعادته بالتواجد معهم.

وصرح المخرج المجري بيلا تار قائلا: "في البداية أنا شخص كسول وقمت بتأجيل العمل علي فيلم ما لمدة طويلة، حتي شاهدت صدفة لابدأ العمل علي هذا الفيلم تحديدًا" .

وتابع تار قائلًا: "في البداية يجب عليك الذهاب خطوة بخطوة، خاصة أن لوكيشن العمل واحد من لأأهم خصائص العمل، وخلال بحثك عن لوكيشن تصوير مناسب يجب عليك أن تعرف أبطال عملك أيضًا، الفيلم لا يمكن بناءه علي السيناريو، وأنا آسف لكل كتاب السيناريو، ولكن خلال مشاهدتك لعمل فني يجب عليك أن تري أشخاصًا حقيقية، أما أثناء كتابة السيناريو فهم يكتبون ما يريدون".

وأضاف تار: "أنا لا أهتم بكون الممثل محترف أو لا، ما يهمني هي الشخصيات، ما هي حقيقتك وطريقة تعاملك مع الأمور، ومع الوقت نصبح أصدقاء، ومنذ اللحظة اللي يثق فيها الممثل بي، لا يمكنني أبدًا أن أتعدي حدودي معه، ولهذا لا أعطي سيناريو للممثلين، لانهم عندما نبني علاقة ناجحه مع بعضنا البعض هم يعطونني ما أريده من مشاعر أثناء التصوير"

كما قال تار: "عندما أبدأ تصوير، أظن أن كل الممثلين يكونون بكامل راحتهم، حيث إنهم يعطونني ما أريد منهم عندمت يشعرون براحة اثناء العمل".

بيلا تار، هو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981.

بدأ مسيرته المهنية المليئة بالعديد من النجاحات في سن مبكر، من خلال سلسلة أفلام وثائقية وروائية وُصفت بأنها كوميديا سوداء، فأغلب أعماله تم إنتاجها بالأبيض والأسود واستخدم فيها لقطات بطيئة مطولة وقصص غامضة ذات نظرة فلسفية تشاؤمية للتعبير عن الإنسانية، ولجأ في أحيان كثيرة للاستعانة بممثلين غير محترفين لتحقيق أكبر قدر من الواقعية التي ميزت أعماله.

من أهم أعماله: "Family Nest"، "The Prefab People"، "Satantango" وThe"Turin Horse".

أصبح بيلا تار عضوا في أكاديمية السينما الأوروبية عام 1997 وأسس عام 2003 شركة TT Filmmhely للأفلام المستقلة وترأسها حتى عام 2011 وفي 2012 أسس في سراييفو مدرسة السينما الدولية، فيما كان أستاذا زائرا في عدة أكاديميات سينمائية، وحصل على الدكتوراه الفخرية بجانب تكريمه بالعديد من الجوائز من قِبل عدة محافل محلية ودولية هامة.

من أبرز الجوائز التي حصل عليها، جائزة إرنست أرتاريا من مهرجان لوكارنو السينمائي عام 1984 عن فيلمه "Almanac of Fall"، وجائزتي أفضل مخرج والفيبرسي من مهرجان جزيرة فارو السينمائي عام 1994 عن فيلمه "Satantango" الذي رُشح أيضًا في نفس المهرجان لجائزة أفضل فيلم، فيما حصل على جائزة أخرى من مهرجان كان السينمائي عام 2005 عن فيلمه " Karhozat" الذي تم إنتاجه عام 1988.

كما نال عدة جوائز من مهرجان برلين السينمائي، من بينها جائزة عن فيلمه "Satantango" عام 1994، وأخرى عن فيلم “Werckmeister Harmóniák” عام 2001 وجائزتي فيبرسي والدب الفضي عام 2011 عن فيلم “The Turin Horse”.