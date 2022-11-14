شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي وأمير رمسيس فى ندوة المخرج المجري بيلا تار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد عدد من نجوم الفن لحضور ندوة المخرج المجري بيلا تار التي تقام ضمن فعاليات أول يوم مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 44، بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، ويحاوره المخرج أحمد عبد الله السيد، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وعلى رأس الحضور الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، والناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، الممثلة سلوي محمد علي، دكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة علي المصنفات، دكتور ميرفت ابو عوف، المخرج أشرف فايق، الممثل صدقي صخر، الممثل عمرو عابد، الممثل الشاب أحمد غزي.

بيلا تار، هو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981.



بدأ مسيرته المهنية المليئة بالعديد من النجاحات في سن مبكر، من خلال سلسلة أفلام وثائقية وروائية وُصفت بأنها كوميديا سوداء، فأغلب أعماله تم إنتاجها بالأبيض والأسود واستخدم فيها لقطات بطيئة مطولة وقصص غامضة ذات نظرة فلسفية تشاؤمية للتعبير عن الإنسانية، ولجأ في أحيان كثيرة للاستعانة بممثلين غير محترفين لتحقيق أكبر قدر من الواقعية التي ميزت أعماله.

من أهم أعماله: "Family Nest"، "The Prefab People"، "Satantango" وThe"Turin Horse".

أصبح بيلا تار عضوا في أكاديمية السينما الأوروبية عام 1997 وأسس عام 2003 شركة TT Filmmhely للأفلام المستقلة وترأسها حتى عام 2011 وفي 2012 أسس في سراييفو مدرسة السينما الدولية، فيما كان أستاذا زائرا في عدة أكاديميات سينمائية، وحصل على الدكتوراه الفخرية بجانب تكريمه بالعديد من الجوائز من قِبل عدة محافل محلية ودولية هامة.

من أبرز الجوائز التي حصل عليها، جائزة إرنست أرتاريا من مهرجان لوكارنو السينمائي عام 1984 عن فيلمه "Almanac of Fall"، وجائزتي أفضل مخرج والفيبرسي من مهرجان جزيرة فارو السينمائي عام 1994 عن فيلمه "Satantango" الذي رُشح أيضًا في نفس المهرجان لجائزة أفضل فيلم، فيما حصل على جائزة أخرى من مهرجان كان السينمائي عام 2005 عن فيلمه " Karhozat" الذي تم إنتاجه عام 1988.

كما نال عدة جوائز من مهرجان برلين السينمائي، من بينها جائزة عن فيلمه "Satantango" عام 1994، وأخرى عن فيلم “Werckmeister Harmóniák” عام 2001 وجائزتي فيبرسي والدب الفضي عام 2011 عن فيلم “The Turin Horse”.