شكرا لقرائتكم خبر عن تشيع جثمان الفنان سامي فهمي إلى مقابر عمود السواري بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 فيديو من تشييع جثمان الفنان الراحل سامى فهمى عقب صلاة الجنازة على جثمانه من مسجد العمرى بمنطقة اللبان على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمدافن عمود السوارى فى كرموز.



وكانت الفنانة عايدة فهمى أعلنت خبر وفاة شقيقها الفنان سامى فهمى عبر صفحتها على الفيس بوك قائلة : أخويا سامى فهمى ..البقاء لله.

الفنان الراحل سامى فهمى، التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1974، وسافر لأمريكا فى أوائل الثمانينيات، حيث عاش أكثر من 30 سنة وعاد لمصر عام 2018.بجانب جنسيته المصرية فقد حصل على الجنسية الأمريكية أيضًا، أما عن حياته الخاصة، فقد تزوج سامى فهمى مرة واحدة من سيدة تونسية وأنجب منها ولد وبنت.

كان الفنان سامى فهمى يتمنّى أن يصبح مخرجا فقرر الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ولكنه درس التمثيل وبدأ مشواره بعالم التمثيل منذ أن كان طالبا بالمعهد الذى تخرّج فيه عام 1974.

وشارك سامى فهمي، فى سهرات تليفزيونية حتى صعد خشبة المسرح عام 1969 من خلال مسرحية “القاهرة فى ألف عام”، وقبل تخرجة من المعهد اتجه للسينما فشارك فى فيلم "زائر الفجر" عام 1973.مع الفنان محمد صبحي.

وفى العام التالى شارك سامى فهمى فى ثانى أشهر أدواره وهو دور “سلطان” فى مسلسل (حكاية ميزو)، وظلّ يشارك فى أعمال سينمائية ودرامية تليفزيونية حتى بداية الثمانينيات وهنا قرر ترك التمثيل.

فى أوائل الثمانينيات وبالتحديد عام 1983 قرر الفنان سامى فهمى ترك مجال التمثيل تمامًا، خاصّة بعدما شارك فى مسلسلى (عش المجانين) و(الصياد والحب).

وهاجر سامى فهمى تاركا الشهرة والنجومية التى حققها، وسافر إلى أمريكا حتى يدرس الإخراج، بناءً على نصيحة من الفنان حسين فهمي، وبالفعل درس الإخراج واستقر بأمريكا لأكثر من 30 عامًا.



الفنان محمود عامر في تشيع جثمان الفنان سامي فهمي



تشيع جثمان الفنان سامي فهمي



تشيع جثمان الفنان سامي فهمي



تشيع جثمان الفنان سامي فهمي بمقابر العمود بالإسكندرية