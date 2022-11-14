شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أيامى" ضمن العروض الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الفيلم الروائي "أيامي" ضمن العروض الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"أيامي" فيلم روائي لـ باز إنسينا، إنتاج باراجوي، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، هولندا، ألمانيا، المكسيك، وحائز على جائزة النمر الذهبي - مهرجان روتردام 2022، وتدور أحداث الفيلم حشرة "أسوجا"، الطائر الإله التي تبدل الروح. لقد كانت لها هيئة النمور والنباتات، وكانت فهدًا، اليوم هي فتاة لابد أن تُشفى من ألمها.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 80 دقيقة، في الساعة الـ 6:30 مساءً بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم22 نوفمبر الجاري.