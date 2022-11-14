شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تتألق فى افتتاح القاهرة السينمائى.. والجمهور يعلق: طول عمرك قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نالت الفنانة رشا مهدى إعجاب الجمهور بعد تألقها في ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 44، والذى يترأسها الفنان القدير حسين فهمى، حيث ظهرت رشا بشكل مميز للغاية، وارتدت فستانًا أزرق بسيطًا وإكسسوارت مختلفة جعلتها تظهر بشكل رائع على السجادة الحمراء، ما دفع الجمهور يعلق على إطلالتها قائلين: "طول عمرك قمر" .

وفى سياق مختلف تشارك رشا مهدى في بطولة مسلسل "جروب العيلة" بطولة سميبحة أيوب وعدد من الفنانين، حيث من المقرر أن تستأنف رشا تصوير مشاهدها غداً الثلاثاء في مدينة أكتوبر مع عدد من الفنانين، حيث أوشك رشا على الانتهاء من مشاهدها ويتبقى لها ما يقرب من أسبوعين وتنتهى من التصوير نهائياً.

مسلسل "جروب العيلة" بطولة سميحة أيوب، رشا مهدى، أحمد سعيد عبد الغنى، إسلام جمال، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حسام فارس، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة، إنتاج شركة سينرجى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله، ومقرر عرض العمل قريباً.

وكانت رشا مهدى قد أشارت لـ"الخليج 365" إلى أنها مستمتعة بكواليس التصوير مع المخرجة منال الصيفى التي تحبها وتتعاون معها للمرة الثانية، وكذلك العمل مع فنانة كبيرة بحجم سميحة أيوب وباقى فريق المسلسل، موضحة أن اتجاه تقديم أعمال درامية من 15 حلقة يعد صحى لسوق الدراما لأنه يتيح التنوع ويوجد فرص عمل أكبر لكل الفنانين والعاملين في الصناعة.







