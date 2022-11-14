شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: فخورة بمهرجان بلدى وحسين فهمى واجهة مشرفة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالتنظيم المبهر لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وقالت في تصريح لـ"الخليج 365": أنا فخورة بمهرجان بلدى الذى يعد من أعرق وأقوى المهرجانات العربية لافتة إلى أن هذه الدورة لها مذاق خاص، خاصة أن المهرجان يترأسه النجم الكبير حسين فهمى الذى يعد واجهة مشرفة لمصر.

كانت قد حلت الفنانة دينا فؤاد ضيفة في برنامج الخيمة الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وفى حوارها قالت دينا إنها تحذر كل من يحاول الاقتراب الى حياتها الخاصة لأنها تعتبرها ملك خاص لها ولا تهم أى شخص آخر وجمهورها يمتلك حياتها الفنية وأخبارها الفنية.

كما كشفت عن سر عدم تواجدها هذا العام داحل الماراثون الدرامى في شهر رمضان حيث قالت انها تعيش في حالة هدنه تعتبرها استراحة المحارب بعد عدة أعمال شاركت فيها خلال الفترة الماضية منهم دور قدرية في مسلسل " اللى مالوش كبير " كما تحدث لأول مرة عن ابنتها زينة وموقفها من دخولها المجال الفني وعن عدد زيجاتها تحدثت الفنانة دينا فؤاد لأول مرة"لليوم السابع "

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد الدرامية حكاية ماريونيت" بمسلسل "ورا كل باب وقدمت دينا فؤاد ومحمود عبد المغنى مباراة فنية طوال الحلقات الخمس، وقدما معا رسائل اجتماعية هادفة من خلال المسلسل الذى يناقش مشاكل الأسرة المصرية، ويضع روشتة حل لمشاكل التواصل الاجتماعى التى خربت بيوت الأسر، وحققت "حكاية ماريونيت" ردود أفعال واسعة، خاصة على "السوشيال ميديا".

حكاية «ماريونيت» بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، "،