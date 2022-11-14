بيلا تار: صناعة الأفلام عمل صعب جدا.. والممثل يحتاج أن يشعر بالحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

بدأت منذ قليل جلسة المخرج المجري الكبير بيلا تار، على مسرح النافورة، ضمن فعاليات الدورة ٤٤ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، والمدير الفني الناقد أندرو محسن، الفنان عمرو عابد، مدير التصوير أحمد المرسي، وأدارها المخرج أحمد عبدالله السيد.

وفي بداية الجلسة عبر أحمد عبدالله عن سعادته بأن تكون أولى الفعاليات التي يشارك فيها في المهرجان، هي إدارته لماستر كلاس للمخرج الكبير، وسأله عن سبب اختياره لفيلم "تناغمات ميركمايستير"، وهو فيلم درامي ملحمي مجري عُرض عام 2000، مأخوذ من رواية "كآبة المقاومة" للكاتب المجري الكبير لاسلو كراسناهوركاي.

وقال بيلا ردا على السؤال: "أنا كنت ولد كسول وعشان أعمل فيلم لازم تلاقي شيء يدفعك لتفعله من أجله".

وأضاف بيلا "نفكر دائما أن علينا كتابة قصة لكن لا نفكر كيف سنكتبها، الفيلم ليس قصة تسير بشكل مستقيم، ولكن هي أحاسيس بني آدم وعيون حقيقية، هذا ما أطلق عليه فيلم، وهذا ما كنت أريد أن أريكم إياه".

وتابع بيلا "كل شيء داخل الإطار له معنى وده كان كافي بالنسبة لي وأنا جالس في التصوير، أن أعرف أن هؤلاء سيقومون بالتمثيل، وهذه هي العناصر التي سأضعها في المشهد، وهي الطريقة التي استخدمها منذ أول أفلامي".

وعن اختيار الممثلين، أوضح "لا أهتم غير بأن يكون الممثل محترف جدا، لازم يثقوا بي، الممثل محتاج يكون حر، إذا شعر بذلك سيؤدي بشكل جيد، مثل الحياة الإنسان في موقف معين بياخد موقف من إحساسه تجاه اللي حصل"، واصفا أن صناعة الأفلام عمل صعب جدا.

جدير بالذكر أن المهرجان قام بتكريم المخرج بيلا تار، في حفل افتتاح دورته الـ44 والذي أقيم مساء أمس الأحد 13 نوفمبر في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدم له درع التكريم المخرج أمير رمسيس.