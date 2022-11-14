تعرف على موعد ومكان جنازة الموسيقار محمد سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر فوزي إبراهيم، عن موعد ومكان تشييع صلاة الجنازة على الموسيقار الراحل محمد سلطان، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 85 عاما.

فوزي، أعلن عن الموعد عبر حسابه في موقع فيس بوك، وكتب: "صلاة الجنازة على روح الموسيقار محمد سلطان غدا بعد صلاة الظهر في مسجد عمر مكرم".

وتابع: "موعد العزاء لم يتحدد بعد وسوف يعلن عنه غدا بإذن الله".

فوزي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "نحن في انتظار وصول نجل الموسيقار الراحل، مساء اليوم الإثنين قادما من ألمانيا، لحسم موعد ومكان إقامة العزاء".

الفنان حلمي عبد الباقي "عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية"، من جهته قال ،:" جثمان الموسيقار الكبير في ثلاجة مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وأوقفنا كافة الإجراءات حتى عودة نجله من ألمانيا اليوم في تمام الثامنة مساء".

الموسيقار محمد سلطان رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، وقدم الراحل الكبير خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "بكره تعرف، خليكو شاهدين، صعبان علينا، أحلى طريق في دنيتي، بحبك يا مصر، سامحتك كتير".