سوسن بدر تنشر صورا من افتتاح القاهرة السينمائي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سوسن بدر صورًا من افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بدر في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت عليها قائلة: "من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :"الرقي والأناقة والجمال، أجمل فستان، رمز الشياكة والأناقة والجمال الفرعوني الاصيل، شيك جدا ربنا يحفظك، منورة ماشاء الله تبارك الله فخامة، عنوان الشياكة والأناقة، حضرتك ملكة بجد قمر وربنا يديكي الصحة، سيدة جميلة وجذابة جدا، الملكة المصرية، تجنني والفستان تحفة، قمر دي كلمة قليلة عليكي، فستان قمة وأناقة وجمال ملكة فرعونية".

وانطلقت مساء أمس الأحد الموافق 13 نوفمبر، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.