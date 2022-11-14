شريهان توجه رسالة للمخرجة كاملة أبو ذكري.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة شريهان رسالة شكر للمخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري بعد تكريمها أمس في افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وكتبت شريهان، عبر حسابها بموقع "تويتر": "وإحنا جميعا بنشكرك يا إنسانة، يا فنانة، يا مبدعة، يا حقيقية، 100 مليون مبروك للمخرجة المصرية الرائعة، كاملة أبو ذكري".

وحصدت المخرجة كاملة أبوذكري، "جائزة فاتن حمامة للتميز" أمس، خلال حفل افتتاح الدورة الـ44 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وانطلقت مساء أمس الأحد الموافق 13 نوفمبر، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.