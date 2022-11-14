اليوم.. عرض فيلم "بلانكيتا" في مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يعرض اليوم الفيلم الروائي الطويل "بلانكيتا" ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم "بلانكيتا" لـ فرناندو غوزوني ، و إنتاج مشترك بين تشيلي، المكسيك، لوكسمبورغ، فرنسا، بولندا.

و تدور أحداثه حول بلانكا، فتاة في الثامنة عشر من عمرها مقيمة في دار رعاية، تصبح الشاهدة الرئيسية في فضيحة تضم أطفال وسياسيين ورجال أثرياء، وكلما طرحت المزيد من الأسئلة، يصبح من الصعب تحديد الدور الذي تلعبه بلانكا في الفضيحة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 98 دقيقة، في الساعة الـ 5:30 مساءً بمسرح الهناجر.

وانطلقت مساء أمس الأحد الموافق 13 نوفمبر، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.