اليوم.. عرض "عندما تنحسر الأمواج" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض اليوم فيلم "عندما تنحسر الأمواج " ضمن العروض الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

"عندما تنحسر الأمواج" فيلم روائي لـ لاف دياز، ومن إنتاج الفلبين، الدنمارك، البرتغال، فرنسا، وتدور أحداث العمل حول ملازم شرطة يعيش في حيرة أخلاقية، إذ ترتكب الشرطة أعمالا وحشية ضد تجار المخدرات لدرجة أن شعوره بالذنب يصيبه بمرض جلدي خطير. وأثناء رحلة الشفاء، يعود إلى حياته ماض مظلم.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 187 دقيقة، في الساعة الـ 6:15 مساءً بسينما الزمالك 1.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.