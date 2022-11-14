ياسمين رحمي تهنئ والدتها عفاف مصطفى بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ياسمين رحمي والدتها الفنانة عفاف مصطفى بعيد ميلادها.

ونشرت رحمي صورة تجمعهما، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة، كل سنة وأنتي الحياة والحب والأمان".

وحرصت ياسمين رحمي على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها وأهدت لها "تورتة" عيد ميلادها، مكتوب عليها :"happy birth day to you".

وكانت الفنانة عفاف مصطفى كشفت عن دورها في مسلسل "تياترو"، من إخراج رؤوف عبد العزيز.

وكتبت عفاف مصطفى منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"هدى، دور جديد عليا في مسلسل تياترو، سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حضروا دموعكم من دلوقت وأنا عليا المناديل، النهاردة نهاية تصويري مع أجمل أسرة عمل بحق ربنا بحبهم".

مسلسل "تياترو" بطولة أحمد زاهر، روجينا، أحمد بدير، كريم مغاوري، جنا صلاح، لاشينة لاشين، عابد عناني، إخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن الفنانة عفاف مصطفى شاركت في موسم رمضان الماضي 2022 بمسلسلات :" انحراف، البيت بيتي، أحلام سعيدة".