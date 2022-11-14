الجثمان في ثلاجة قصر العيني.. حلمي عبدالباقي يكشف سبب تأخر دفن محمد سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة كانت ستتخذ الإجراءات اللازمة لعمل عزاء كبير يليق بالموسيقار محمد سلطان.

وأضاف "عبدالباقي" في تصريح خاص لمصراوي: "النقابة أصدرت بيان أمس، وبدأنا بالفعل نحجز في مسجد الحامدية الشاذلية عشان العزاء، وتم التواصل مع ابنه وقال إنه جاي من ألمانيا وماينفعش يتدفن من غير ما يجي".

وتابع: "جثمان الموسيقار الكبير في ثلاجة مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وأوقفنا كافة الإجراءات حتى عودة نجله من ألمانيا اليوم في تمام الثامنة مساء".

الموسيقار محمد سلطان رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، وقدم الراحل الكبير خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "بكره تعرف، خليكو شاهدين، صعبان علينا، أحلى طريق في دنيتي، بحبك يا مصر، سامحتك كتير".