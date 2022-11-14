وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، وفاة الممثل أشرف طلفاح بعد إصابته بنزيف ودخوله في غيبوبة أثناء زيارته إلى مصر.

وكتب نقيب الفنانين الأردنيين عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "رحيل مفجع وفقد موجع الزميل أشرف طلفاح في ذمة الله آثم اللهـم اجبر مصابنا".

وكشف نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، أمس الأحد، إن أشرف طلفاح يرقد على سرير المستشفى في حالة صحية خطرة، وإنه يعاني من "نزيف في الدماغ وغيبوبة".

ونعى عدد من الفنانين المقربين لأشرف طلفاح، من بينهم أحمد العمري، الذي كتب: "الميّت في الغربة له أجر الشهيد".

وأضاف العمري :"رحمك اللّه (أبا أوس) رحمة واسعة واحتسبك شهيداً في غربة نشدت فيها طلب العلم والعمل، رحمك اللّه وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا وأهلك وذويك الصبر والسلوان وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون، أشرف طلفاح في ذمّة اللّه، أدعوا له بالرحمة والمغفرة".