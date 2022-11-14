"من مثلك لا يموت".. لطيفة تنعى الموسيقار محمد سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت المطربة التونسية لطيفة، الموسيقار محمد سلطان، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

ونشرت لطيفة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك يا أطيب وأرقى فنان عرفته في حياتي يا فنان يا كبير قوي، محمد سلطان، من مثلك وبتاريخه الفني الرائع لا يموت، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الموسيقار محمد سلطان أمس الأحد، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تحدد أسرة الفنان الراحل خلال الساعات القادمة ميعاد صلاة الجنازة وتلقي العزاء.

محمد سلطان من مواليد الإسكندرية عام 1937، حصل على ليسانس الحقوق، ثم اتجه إلى التمثيل، وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحّن لها أشهر أغانيها.

وقدم الفنان الراحل مجموعة من الأعمال الموسيقية المهمة منها: ليه يا دنيا، ،السوق،الشرس، همس الجواري، سمارة الأمير، زوجة محرمة، تصريح بالقتل، الراقصة والسياسي، العقرب، ولاد الإيه، يا عزيزي كلنا لصوص، الوحوش الصغيرة، فضيحة العمر، أصدقاء الشيطان، البشاير، النمر والأنثى، عصر الحب، التوت والنبوت، الحلال والحرام، المطارد.

وشارك في بطولة مجموعة من الأفلام منها: كم أنت حزين أيها الحب، مدرس خصوصي، جدعان حارتنا، الباحثة عن الحب، عائلة زيزي، من غير ميعاد، دنيا البنات، يوم بلا غد.