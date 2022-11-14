"بدون دعوة" و"إطلالات غريبة".. تفاصيل أزمات هند عاكف في مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت الفنانة هند عاكف، أزمة جديدة ، في حفل افتتاح الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء أمس الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

هند، أثارت الأزمة عقب منعها من التواجد على السجادة الحمراء، من قبل منظمي حفل الإفتتاح، إذ أكدت نسيانها إحضار دعوة الدخول، وطالبت بالدخول، قائلة: "أنا فنانة ومن حقي ادخل".

المفارقة هنا أن الفنانة هند عاكف، سبق وأثارت الأزمة نفسها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي، إذ حضرت بالزي الفرعوني، وبدون دعوة رسمية.

هند، في مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، قالت: "هذا العام وبعد تولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، كنت حريصة على عدم تكرار ما حدث العام الماضي، عندما نسيوا وضع إسمي في قائمة الدعوات، ومع ذلك دخلت بدون دعوة وحضرت بالزي الفرعوني، وطلعت (التريند)".

وأضافت: "من حوالي 4 أيام، تواصلت مع إدارة المهرجان، وسألت عن الدعوة الخاصة بي، وردت عليا المسئولة (للاأسف مالكيش دعوات اسمك مش موجود في كشف الدعوات)، وقالت لي (الفنان حسين فهمي قال إنك مالكيش دعوة)، وتابعت (متأكدة إن حضرتك مالكيش دعوة) ".

هند عاكف، واصلت: "بعد ذلك ذهبت إلى مقر إدارة المهرجان، لمقابلة الفنان حسين فهمي، وقالوا لي إنه مش موجود، وسألت عن دعوتي مجددا، وقالت لي (لأ مالكيش دعوات)، وقالت ليان ملابسي الفرعونية التي حضرت بها العام الماضي، أغضبت الكثير من الناس".

وعن موقف نقاابة المهن التمثيلية، قالت هند: "أرسلت عبر الواتساب رسالة إلى النقيب الفنان أشرف زكي، وحكيت له ماحدث معي، ورد (إحنا مالناش علاقة بالموضوع ده)".

هند التي ارتدت الزي الفرعوني في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وظهرت في حفل الختام على طريقة "السندريلا"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علقت على الإنتقادات التي وجهت لها العام الماضي، وقالت: "مش زعلانة من التعليقات، وإحنا شعب ابن نكتة".

فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت مساء امس الأحد 13 نوفمبر، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.