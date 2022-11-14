شريهان تهنئ لبلبة بتكريمها في افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة شريهان، الفنانة الكبيرة لبلبة بتكريمها في افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس 13 نوفمبر الجاري.

وكتبت شريهان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أتمنى من الله أن يعطيك الصحة والعافية لأنك شخص تستحق كل خير وأهل للتكريم".

وأضافت شريهان: "تستحقي التكريم عن جدارة وتضيفي إلى التكريم تكريم".

وكانت الفنانة لبلبة انهالت بالبكاء عقب صعودها على خشبة المسرح، وسقطت الدموع من عينها أمام حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، وذلك عقب انتهاء عرض فيلم تسجيلي عن حياتها ومشوارها الفني.

وقالت لبلبة، خلال تكريمها بحفل الافتتاح: "والدتي كانت دايما بتشجعني ومفيش مرة مكنتش موجودة في الكواليس معايا في حاجة بصورها، وكانت دايما تقولي يا نونا انتي هتتكرمي المرادي في مهرجان القاهرة السينمائي، ومتكرمش، ويجي المهرجان وتقولي هتتكرمي المرادي ومتكرمش".

وأضافت: "ودلوقتي بحقق لها أمنيتها وهي مش موجودة وأنا بتكرم النهاردة، وعايزة أقولكم أنا بشكركم".

وتابعت: "بشكر بلدي مصر اللي اتربيت من خيرها ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والأستاذ حسين فهمي، وجمهوري اللي شجعني وأنا طفلة لحد اللحظة اللي أنا موجودة فيها دي، وبشكر كل اللي اشتغلت معاهم فنانين وعمال ومخرجين وكل زمايلي اللي بحبهم وبيحبوني".

وكرم المهرجان، لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر بحفل الافتتاح.

وانطلقت مساء أمس الأحد الموافق 13 نوفمبر، فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.