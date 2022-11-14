"كان قريبا ومعلما".. سميرة سعيد تنعى محمد سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الموسيقار الكبير محمد سلطان، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد.

ونشرت "سميرة" صورة تجمعها بالموسيقار الراحل وعلقت: "لكل عمر نهاية، ولكن الفراق والغياب دائما مر، محمد سلطان ليس بالنسبة لي ملحنا فقط، لكن كان صديقا، كان قريبا وكان معلما".

وتابعت: "أول نجاحي في مصر كان من خلاله، تبناني وآمن بي، وكان هو والمرحومة فايزة أحمد أكبر سند وأكبر دعم، وكان بيتهما هو بيتي، رحمكما الله، سوف أتذكركما طالما حييت".

الموسيقار محمد سلطان رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، وقدم الراحل الكبير خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: "بكره تعرف، خليكو شاهدين، صعبان علينا، أحلى طريق في دنيتي، بحبك يا مصر، سامحتك كتير".