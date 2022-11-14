"ملكيش دعوات".. قبل أزمتها في حفل الافتتاح لماذا هاجمت هند عاكف مهرجان القاهرة السينمائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبدالناصر:

تصدرت الفنانة هند عاكف، قوائم تريند موقع البحث جوجل، عقب الأزمة التي أثارتها، بعد منعها من دخول حفل افتتاح الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

هند، انتشر لها مقطع فيديو، خلال منعها من التواجد على السجادة الحمراء، من قبل منظمي حفل الإفتتاح، وأثار ما حدث غضبها، بعد تأكيدها نسيانها إحضار دعوة الدخول، قائلة: "أنا فنانة ومن حقي أدخل".

وجاءت أزمة الفنانة هند عاكف، بعد أيام من نشرها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، هاجمت فيه إدارة المهرجان، وقالت: "من عام 1994، أحضر مهرجان القاهرة السينمائي، وكافة المهرجانات التي تقام في مصر، كانت تصلني دعواتها على عنوان منزلي بإسمي، وكنت أواظب على الحضور، بحكم كوني من أسرة فنية، وعمتي هي الفنانة نعيمة عاكف".

وتابعت: "هذا العام وبعد تولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، كنت حريصة على عدم تكرار ما حدث العام الماضي، عندما نسيوا وضع إسمي في قائمة الدعوات، ومع ذلك دخلت بدون دعوة وحضرت بالزي الفرعوني، وطلعت (التريند)".

وأضافت: "من حوالي 4 أيام، تواصلت مع إدارة المهرجان، وسألت عن الدعوة الخاصة بي، وردت عليا المسئولة (للاٍسف مالكيش دعوات اسمك مش موجود في كشف الدعوات)، وقالت لي ( الفنان حسين فهمي قال انك مالكيش دعوة)، وتابعت (متاكدة ان حضرتك مالكيش دعوة) ".

هند عاكف، واصلت: "بعد ذلك ذهبت إلى مقر إدارة المهرجان، لمقابلة الفنان حسين فهمي، و قالوا لي إنه مش موجود، وسألت عن دعوتي مجددا، وقالت لي (لآ مالكيش دعوات)، و قالت ليان ملابسي الفرعونية التي حضرت بها العام الماضي، أغضبت الكثير من الناس".

وعن موقف نقاابة المهن التمثيلية، قالت هند: "أرسلت عبر الواتساب رسالة إلى النقيب الفنان أشرف زكي، وحكيت له ماحدث معي، ورد (احنا مالناش علاقة بالموضوع ده)".

وانطلقت مساء فعاليات الدورة مساء امس الأحد الموافق 13 نوفمبر، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر.

وكان الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، قال في بيان صحفي، إن المهرجان يسعى في دورته الـ 44 إلى جذب مزيد من الأعمال المتنوعة التي تتضمن أفكار وثقافات واتجاهات سينمائية مختلفة عن طريق فتح باب المشاركة أمام التجارب الجديدة والملهمة من كل دول العالم.