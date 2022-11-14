مسلم ينتهي من تصوير أحدث كليباته "قلب في الدفاتر" بالتعاون مع مهندس الديكور شريف هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المطرب مسلم لطرح فيديو كليب أغنية "قلب في الدفاتر"، بعد انتهائه من تصويره مؤخرا.

الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع إسلام الأزرق، وهي الأغنية التي تم تسريبها منذ خمسة أعوام، وعادت وتصدرت الترند خلال الفترة الأخيرة، هذا بخلاف تصويره لأغنية "صعبان عليكي"، إذ يقوم بربط الأغنيتين ليظهرا بشكل مختلف وكأنهما عمل درامي واحد.

الكليب الجديد من إخراج إسلام هشام ويتعاون فيه مسلم مع Art Director شريف هلال والذي قام ببناء لوكيشن لشركة كاملة لكي تخدم الكليب، والذي يقدم كأنه فيلم قصير عن قصة حب انتهت بين طرفين.

ويجسد مسلم في الكليب شخصية مهندس يقع في غرام زميلته لكنها تتركه وتتزوج من شخص آخر، وقام شريف هلال ببناء مكتب كامل بديكور يتناسب مع أفكار مسلم وقريب من شخصيته وأيضا يتناسب مع تيمة وأغاني مسلم التي تتسم بالدراما مع ربط أحداث الأغنيتين ببعضهما البعض ليمثلا حالة واحدة متناسقة.

من ناحية أخرى، يعكف مسلم حاليا على الانتهاء من ألبومه الجديد والمقرر طرحه بالأسواق مطلع 2023 ويحتوي على 14 أغنية درامية وهو اللون الذي اشتهر به مسلم ويفضله في جميع أغانيه، ومن المقرر طرح أغاني منفصلة على منصات الأغاني قبل طرح الألبوم بالكامل.