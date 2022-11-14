تعرف على فعاليات "القاهرة السينمائي" اليوم.. أبرزها "بعيدا عن النيل" ومحاضرة بيلا تار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد حفل افتتاح الدورة ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي أقيم مساء أمس الأحد، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يبدأ المهرجان اليوم الاثنين عروض أفلامه وفعالياته المختلفة، ونستعرض أبرزها في السطور التالية.. المسرح الكبير

7:00 | فيلم "بعيدًا عن النيل" | مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، | مدته 99 دقيقة، والمشارك في مسابقة آفاق السينما العربية.

9:30 | فيلم "قصة الحطّاب" | فنلندا، هولندا، الدنمارك، ألمانيا | مدته 98 دقيقة، ضمن أفلام المسابقة الرسمية.

مسرح النافورة

3:30 | محاضرة للمخرج الكبير بيلا تار| الذي تم تكريمه أمس في حفل الافتتاح.

7:30 | "النسخة النهائية "| فرنسا | مدته 112 دقيقة.

المسرح الصغير

12:15 | فيلم "ألكاراس" | إسبانيا| مدته 120 دقيقة.

3:00 | فيلم "لأجل وطني" | فرنسا| مدته 113 دقيقة.

9:30 | فيلم "حورية" | فرنسا، بلجيكا | مدته 98 دقيقة.

مسرح الهناجر

11:00 | فيلم " تناغمات فيركماستر" | المجر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا | مدته 145 دقيقة.

2:45 | فيلم "مناخ أكثر برودة" | المملكة المتحدة | مدته 72 دقيقة.

5:30 | فيلم "بلانكيتا" | تشيلي، المكسيك، لوكسمبورغ، فرنسا، بولندا| مدته 98 دقيقة.

سينما الهناجر

3:00 | فيلم "اللاهث" | فرنسا | مدته 90 دقيقة.

7:15 | فيلم "تخدير" | هولند | مدته 111 دقيقة.

قاعة إيوارت

3:30 | فيلم "رامونا" | إسبانا | مدته 80 دقيقة.

6:30 | فيلم "أيامي" |باراغوي، الأرجنتين، الولايات المتحدة، فرنسا، هولندا، ألمانيا، المكسيك | مدته 85 دقيقة.

سينما الزمالك 1

3:00| فيلم "حنين" | إيطاليا ، فرنسا | مدته 118 دقيقة.

6:15| فيلم "عندما تنحسر الأمواج" | الفلبين، البرتغال، الدنمارك، فرنسا | مدته 187 دقيقة.

12:00| فيلم "قائمة الطعام" | أمريكا | مدته 107 دقيقة.

سينما الزمالك 2

3:30| فيلم "إيو" | بولندا، إيطاليا | مدته 86 دقيقة.