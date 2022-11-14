وفاة الموسيقار محمد سلطان بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 12:54 مساءً - توفي مساء أمس الأحد الموسيقار المصري محمد سلطان عن عمر ناهز ال 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض ، ويتواجد حاليا في مستشفى القصر العيني الفرنساوي .

ونعت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها رحيل الموسيقار محمد سلطان، وجاء فيه: “ينعى مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل ببالغ الحزن رحيل الموسيقار الكبير الفنان محمد سلطان” .

وتابع البيان: “وتتخذ النقابة الآن كافة الإجراءات برئاسة الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى والفنان حلمي عبدالباقي من أجل تحديد مكان عزاء يليق بقيمة الراحل الموسيقار الكبير محمد سلطان” .

فيما حرصت الفنانة المغربية سميرة سعيد على تقديم التعازي في وفاة محمد سلطان، مشيرة إلى دوره الكبير وزوجته الراحلة الفنانة فايزة أحمد في دعمها ومساندتها بمشوارها الفني .

نشرت سميرة سعيد صورا تجمعها بالموسيقار الراحل عبر حسابها على موقع “انستجرام”، كتبت في تعليقها عليها: “لكل عمر نهاية، ولكن الفراق والغياب يبقى دائمًا مرّ .. محمد سلطان ليس بالنسبة لي ملحنًا فقط، لكن كان صديقًا، كان قريبًا وكان معلّمًا” .

وأضافت: “أول نجاحي في مصر كان من خلاله، تبناني وآمن بي، وكان هو والمرحومة فايزة احمد أكبر سند وأكبر دعم، وكان بيتهما هو بيتي .. رحمكما الله .. سوف أتذكركما طالما حييت” .

وقدم الموسيقار الراحل محمد سلطان مجموعة من الأعمال الموسيقية الهامة منها: ليه يا دنيا، الراقصة والسياسي، يا عزيزي كلنا لصوص، أصدقاء الشيطان، البشاير، النمر والأنثى، عصر الحب، التوت والنبوت، الحلال والحرام، المطارد وغيرها .

كما شارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية مثل: كم أنت حزين أيها الحب، مدرس خصوصي، جدعان حارتنا، الباحثة عن الحب، عائلة زيزي، من غير ميعاد، دنيا البنات، يوم بلا غد .