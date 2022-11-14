حسين فهمي يحرج بوسي شلبي في “القاهرة السينمائي”: مش هتصور معاكي بالفستان ده.. شاهد ماذا إرتدت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 12:54 مساءً - في موقف محرج للإعلامية الشهيرة بوسي شلبي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 44، رفض رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي طلب طالبت بوسي التقاط صورة معه.

فهمي لم ينتبه لطلب بوسي شلبي التصوير معه، فعادت لتطلب منه التقاط صورة، ولكن غادر حسين فهمي بعد أن رفض طلبها قائلاً “مش هتصور معاكي بالفستان ده”. بحسب رواية بعض الصحافيين المتواجدين على السجادة الحمراء وغير المعروف مدى صحتها حتى الآن.

إطلالة بوسي شلبي :

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورتين لها من إطلالتها قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44.

وعلقت بوسي على الصور قائلة: “شكرا على اللوك، انتظرونا على قناة المحور، مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت بوسي مرتدية فستان سك طويل، بصيحة ” الكب” باللون الجولد اللامع، ومزود بالكرانيش عند منطقة الصدر باللون البنفسجي، من تصميم ”هويدا بريدي”، واعتمدت مكياجًا قويًا بدرجات الموف ليتناسب مع إطلالتها، بأيدي خبيرة التجميل دينا الكاشف.

إطلالة بوسي شلبي

كما اختارت أن تترك شعرها القصير منسدلًا على كتفها، بأيدي نجلاء جودة، صالون ” محمد الصغير”، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية رقيقة عبارة عن أسوارة وخواتم، وأقراط.

مهرجان القاهرة السينمائي :

وقد بدأت فعاليات حفل الافتتاح أمس، بدار الأوبرا وبحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، في مصر والوطن العربي، وسيتضمن عروض الأفلام، بحانب الندوات الثقافية المختلفة، كما يشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من أهم الفنانين، من أبرزهم المخرج بيلا تار، والمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث ستحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة لبلبة التي ستحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمل.

وتشارك في الدورة الجديدة 53 دولة، وتنافس مصر بفيلم “19 ب” للمخرج أحمد عبدالله وبطولة الممثل سيد رجب، و3 أفلام قصيرة سيتم عرضها لأول مرة.

بوسي شلبي توجه رساله لزوجها محمود عبدالعزيز :

ويذكر أن وجهت الإعلامية بوسي شلبي رسالة لزوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في ذكرى وفاته السادسة وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حيث نشرت صوره لها من إمام قبر الفنان الراحل محمود عبد العزيز في ذكري وفاته، وعلقت بوسي شلبي أسفل الصورة قائلة “شاركوني الدعاء والفاتحه”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي بوسي شلبي مع هذة الصورة ونالت إعجابهم وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا الرحمة والمغفره للفنان الراحل محمود عبد العزيز.

آخر أعمال الإعلامية بوسي شلبي :

يُذكر أن آخر أعمال بوسي شلبي شاركت في مسلسل “القاتل الذي احبني “وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول معتز البرنس، شاب رسام مغمور لم يكن يعرفه أحد وصل إلى العالمية، كرَّس حياته مع الشرطة يرسم أوصاف المجرمين وزعماء العصابات، وفي الوقت نفسه اتخذ في أحد المولات مكانا صغيرا بالممر يمارس فيه الرسم، بعدما سافر والده وهو صغير إلى إيطاليا بحثًا عن أملاكهم، ليتركه مع والدته أحلام (سهير رمزي) لمدة 30 عاما، وبعدما يعود والده تكون هناك أحداث درامية مثيرة ترفض من خلالها والدته العودة إلى والده من جديد.

معلومات عن بوسي شلبي :

بوسي شلبي بدأت مسيرتها في العمل في مجلة سيداتي سادتي التي كان يملكها الشيخ صالح كامل، فعرضت عليها رئيسة التحرير هالة سرحان العمل في شبكة راديو وتلفزيون العرب التي أسسها صالح كامل في عام 1993 تقدمت بوسي للكاستينغ وكان ضمن اللجنة الإعلامية الراحلة همت مصطفى فتم قبولها، كانت الشبكة تبث من العاصمة الإيطالية روما.

فقبلت العرض وسافرت إلى إيطاليا وعملت في قناة إيه آر تي أفلام أو art4، قدمت خلالها العديد من البرامج التي اكسبتها شهرة. وأشهر برامجها عيون art، الذي قدمته على مدى خمسة عشر عامًا، إضافة إلى المهرجانات العربية والعالمية، مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وفي العام 2011 انتقلت إلى قناة النهار بعد توقف إيه آر تي أفلام عن إنتاج البرامج طلبت إدراتها توقيع عقد احتكار معها لكنها لم تقبل العرض نافية أن تكون هالة سرحان سبب رحيلها إنتقلت بعدها لتلفزيون دبي وعادت بعدها للشبكة في أبريل 2017 انتقلت إلى قناة المحور المصرية حيق قدمت برنامج حمل عنوان«أحلى النجوم.

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