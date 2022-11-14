شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تنعى الموسيقار الراحل محمد سلطان: أرقى فنان عرفته فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة لطيفة، الموسيقار الراحل محمد سلطان، عبر حسابها على تويتر، وكتبت لطيفة، قائلة:"الله يرحمك يا أطيب وأرقى فنان عرفته فى حياتى يا فنان يا كبير قوى محمد سلطان من مثلك وبتاريخه الفنى الرائع لايموت انا لله وانا اليه راجعون".



لطيفة

وكانت أسرة الموسيقار الراحل محمد سلطان قد قررت انتظار عودة نجل الراحل الدكتور طارق من ألمانيا، حيث يصل مساء اليوم الإثنين، ليلقي على والده النظرة الأخيرة قبل دفن جثمانه، ولم يُحدَّد موعد الجنازة إلا بعد حضور نجل الراحل.

ونعى مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، ببالغ الحزن، الموسيقار الكبير الفنان محمد سلطان، وتتخذ النقابة الآن كل الإجراءات برئاسة الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى والفنان حلمي عبد الباقي؛ من أجل تحديد مكان عزاء يليق بقيمة الراحل الموسيقار الكبير محمد سلطان.

محمد سلطان ملحن وممثل مصرى عرف في البداية كممثل، ولد فى الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية، واتجه إلى التمثيل وتزوج الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها منها “غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، اخد حبيبي”، وشارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم يوم “بلا غد” عام 1962 من إخراج بركات.