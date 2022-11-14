شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض اليوم الأول لأفلام مهرجان القاهرة فى دورته الـ 44 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 الذى انطلقت فعالياته أمس الأحد بحفل كبير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وحضره العديد من نجوم ونجمات الفن، اليوم الأثنين عرض عدد من الأفلام فى مختلف مسابقات المهرجان وهي كالتالي.عروض المسرح الكبير
7:00 | فيلم "بعيدًا عن النيل" | مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، | مدته 99 دقيقة
9:30 | فيلم "قصة الحطّاب" | فنلندا، هولندا، الدنمارك، ألمانيا | مدته 98 دقيقة
عروض مسرح النافورة
3:30 | محاضرة للمخرج الكبير بيلا تار
7:30 | "النسخة النهائية "|
فرنسا | مدته 112 دقيقةعروض المسرح الصغير
12:15 | فيلم "ألكاراس" | إسبانيا| مدته 120 دقيقة
3:00 | فيلم "لأجل وطني" | فرنسا| مدته 113 دقيقة
9:30 | فيلم "حورية" | فرنسا، بلجيكا | مدته 98 دقيقةعروض مسرح الهناجر
11:00 | فيلم " تناغمات فيركماستر" | المجر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا | مدته 145 دقيقة
2:45 | فيلم "مناخ أكثر برودة" | المملكة المتحدة | مدته 72 دقيقة
5:30 | فيلم "بلانكيتا" | تشيلي، المكسيك، لوكسمبورغ، فرنسا، بولندا| مدته 98 دقيقةسينما الهناجر
3:00 | فيلم "اللاهث" | فرنسا | مدته 90 دقيقة
7:15 | فيلم "تخدير" | هولند | مدته 111 دقيقةعروض قاعة إيوارت
3:30 | فيلم "رامونا" | إسبانا | مدته 80 دقيقة
6:30 | فيلم "أيامي" |باراغوي، الأرجنتين، الولايات المتحدة، فرنسا، هولندا، ألمانيا، المكسيك | مدته 85 دقيقةعروض سينما الزمالك 1
3:00 | فيلم "حنين" | إيطاليا ، فرنسا | مدته 118 دقيقة
6:15 | فيلم "عندما تنحسر الأمواج" | الفلبين، البرتغال، الدنمارك، فرنسا | مدته 187 دقيقة
12:00 | فيلم "قائمة الطعام" | أمريكا | مدته 107 دقيقةعروض سينما الزمالك 2
3:30 | فيلم "إيو" | بولندا، إيطاليا | مدته 86 دقيقة