شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تهنئ كاملة أبو ذكرى: ألف مبروك يا إنسانة يا فنانة يا مبدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة شريهان، المخرجة كاملة أبو ذكرى، لحصولها على جائزة فاتن حمامة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، أمس الأحد، وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"واحنا جميعاً بنشكرك يا إنسانة، يا فنانة، يا مبدعة، يا حقيقية 1000 مليون مبروك للمخرجة المصرية الرائعة كاملة أبو ذكرى".



شريهان

وقالت كاملة أبو ذكري في كلمتها بعد تكريمها فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة أمس: حلم كبير لا أصدق أنه تحقق، بل لم يكن في خيالي من الأساس، وعمري كله قضيته في السينما، وأنا كنت أحلم فقط بدخول مهرجان القاهرة والآن يتم تكريمي به.

وأضافت: مدينة بالفضل لكل من تعلمت منهم ودعموني، منهم: نور الشريف ومحمد خان أحمد زكي ونادر جلال وأسامة فوزي وغيرهم، وأشكر ابنتي وَزوجي وامي.

وأعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني رسميا افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل افتتاح المهرجان بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أمس الأحد.

وبدأ حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلمته مازحا للجمهور: وحشتوني، في إشارة إلى غيابه سنوات عن إدارة المهرجان.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة رقم 44 بمجموعة متنوعة من أغاني النجم سمير صبري، صاحبها عرض لفرقة استعراضية على المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية، ومن الأغاني التي تضمنها حفل الافتتاح: حلوة الدنيا سكر، فيه حاجة حصلت، تعالي.

وعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ44، فيلم The Fabelmans للمخرج ستيفين سبيلبرج، وهو من بطولة، جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج و توني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى سامي فابلمان ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة، ويستمد الفيلم مصدر إلهامه من حياة مخرجه سبلبيرج.