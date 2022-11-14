شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم ترد على شائعات حملها بصورة من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت إيمى من طفولتها بملامح بريئة، وتفاعل معها جمهورها عبر السوشيال ميديا.



ايمي سمير غانم وهي طفلة



ايمي بفستان واسع



ايمي تثير الشكوك حول حملها

وجاء نشر أيمي لصورة من الطفولة بعد انتشار شائعات تزعم حملها حيث نشرت صورة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كانت كفيلة بتجدد الشائعات حول حملها من زوجها الممثل حسن الرداد.

وظهرت النجمة في منشورها الجديد الذي تضمن عدة صور لها التقطتها خلال تواجدها في باريس بفستان طويل مع كاب من الفرو، كما ظهر زوجها إلى جانبها في إحدى الصور. وكثرت التعليقات على المنشور التي تحدثت عن بروز ملامح الحمل عليها، وأنها تحاول اخفاء بطنها من خلال ارتداء كاب من الفرو.

وكانت قد حرصت أسرة النجمة دنيا سمير غانم، وهم النجمة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، على حضور مسرحية "أنستونا"، للنجمة دنيا سمير غانم والتى تعرض على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، وهو أولى تجارب الفنانة دنيا سمير غانم المسرحية، وكان في استقبالهم المنتج أحمد السبكي ونجله محمد أحمد السبكي منتج العمل.

وتجسد دنيا سمير غانم في مسرحية "أنستونا"، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

مسرحية "أنستونا" تضم 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.