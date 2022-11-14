إلهام شاهين تنشر صورا مع ابنة شقيقها إلهام صفي الدين من مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا تجمعها بابنة شقيقها الفنانة إلهام صفي الدين، خلال حضورهما فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة لامعة، بينما ظهرت ابنة شقيقها إلهام صفي الدين مرتدية فستان من اللون الأحمر.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصور قائلة :"حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحضر مهرجان القاهرة السينمائي كل من الفنان حسين فهمي وزوجته، بالإضافة إلى حضور الإعلامية بوسي شلبي، الفنان إدوارد، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، وفاء عامر، نضال الشافعي، إيمان العاصي، بشرى، هدى الأتربي، رنا رئيس، هبة مجدي، داليا البحيري، أروى جودة، عبير صبري، نيللي كريم وزوجها، أحمد الفيشاوي، مصطفى فهمي، رشا مهدي، نبيلة عبيد، هاني شاكر، نرمين الفقي، شيري عادل وزوجها طارق صبري، كريم فهمي وزوجته، لبلبة.

المهرجان يعرض ٩٧ فيلما من ٥٢ دولة، يقيم ١٢ سجادة حمراء للاحتفال بـ١٢ فيلم من الأعمال المشاركة.