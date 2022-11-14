آتوم" تنعى الموسيقار الكبير محمد سلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع برئاسة الكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلي، الموسيقار الكبير محمد سلطان، الذى لبى نداء ربه اليوم الأحد، عن عمر يناهز ٨٥ عاما

وقدمت المؤسسة العزاء لكل محبي الفنان الكبير الموسيقار محمد سلطان، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان

شارك الموسيقار محمد سلطان، بجانب ماقدمه من ألحان للفنانة الكبيرة فايزة أحمد وغيرها من نجوم الطرب، فى مجموعة من الأفلام أشهرها " عائلة زيزى، الناصر صلاح الدين، دنيا البنات، جدعان حارتنا، الباحثة عن الحب ".