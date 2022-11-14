نقابة المهن الموسيقية تنعى الموسيقار محمد سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها، الموسيقار الكبير محمد سلطان، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما.

وجاء في بيان النقابة: "ينعى مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، ببالغ الحزن رحيل الموسيقار الكبير الفنان محمد سلطان".

وتابع البيان: "وتتخذ النقابة الآن كافة الإجراءات برئاسة الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى والفنان حلمي عبدالباقي من أجل تحديد مكان عزاء يليق بقيمة الراحل الموسيقار الكبير محمد سلطان".

الموسيقار الكبير قدم خلال مشواره الفني أعمالا خالدة أبرزها: "أحلى طريق في دنيتي"، "بكره تعرف"، "سامحتك كتير"، "خليكوا شاهدين على حبايبنا"، وغيرها من الأغاني.