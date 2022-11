عرض فيلم "The Fabelmans" في حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يُعرض حاليًا الفيلم الأمريكي "The Fabelmans" للمخرج ستيفين سبيلبرج، في حفل افتتاح الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام في دار الأوبرا المصرية، بحضور ضيوف المهرجان في "المسرح الكبير".

ومدة الفيلم 151 دقيقة، وتدور أحداثه حول الفتى الصغير "سامي فابلمان" الذي نشأ في أريزونا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويكتشف سرًا خطيرًا عن عائلته، مما يؤدي به إلى اكتشاف قدرة الأفلام على إرشادنا إلى الحقيقة.

وستيفن سبيلبيرج من أهم وأكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ السينما، ترشح ١٤ مرة للفوز بجائزة الأوسكار. تتعدد أدوار سبيلبيرج فهو مخرج وكاتب ومنتج، من أشهر أعماله " E.T.: The Extra-Terrestrial"، و"Schindler's List" الذي جلب له أول جائزة أوسكار في مسيرته لأفضل فيلم، وفيلم "Saving Private Ryan" الذي فاز عنه بجائزة أوسكار أفضل مخرج، وفيلم "Bridge of Spies" و"Jaws" و"Jurassic Park"،

وشهدت الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2022، تكريم المخرج المجري الكبير بيلا تار بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، كما حصلت عليها أيضًا الفنانة القديرة لبلبة، إلى جانب تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".

وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 من نوفمبر الجاري لعام 2022