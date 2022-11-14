شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة سامي فهمي اليوم والعزاء الليلة فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أسرة الفنان الراحل سامى فهمى، عن موعد تشييع جنازته الذى سيكون اليوم بالإسكندرية بعد صلاة العصر من مسجد العمرى والدفنة ستكون بمقابر الأسرة بالعامود، والعزاء بعد صلاة المغرب بدار مناسبات مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.

كان قد رحل عن عالمنا أمس الفنان سامي فهمي، حيث أعلنت شقيقته الفنانة عايدة فهمي، خبر رحيله عبر صفحتها على الفيس بوك، قائلة: "أخويا سامي فهمي.. البقاء لله".

الفنان الراحل تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، وبدايته كانت من خلال المشاركة في مسرحية "القاهرة في ألف عام" 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم "زائر الفجر" عام 1973، ثم انتقل للتليفزيون من خلال مسلسل "فرصة العمر" حيث قدّم دور "شاكر فضله" مع الفنان محمد صبحي عام 1976.

وشارك سامي فهمي في أعمال أخرى منها أفلام: "ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء"، ومسلسلات: "على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش"، فضلا عن مسلسل "حكاية ميزو" وقدّم شخصية "سلطان" الشهيرة.

وشهد عام 1983 آخر أعماله من خلال مسلسلي "عش المجانين" مع محمد عوض وسهير البابلي، و"الصياد والحب" مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس، قبل أن يهاجر إلى أمريكا لأجل دراسة الإخراج، ثم قرر الاستقرار هناك لمدة 30 عاما، وأقام العديد من المشاريع وبات معروفا وسط الجالية المصرية وتم تلقيبه بعمدة المصريين في نيويورك.