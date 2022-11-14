شكرا لقرائتكم خبر عن قبل منافسات رمضان.. نيللى كريم ويسرا ينتظران عرض "روز وليلى" على المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل عام يتنظر عشاق النجمتين نيللى كريم ويسرا، مسلسلاتهما في موسم دراما رمضان، حبث تقدم كل منهما عملاً دراميًا بمفردها، واعتاد الجمهور على المنافسة بينهما، إلا أنهما قررا أن يتحدا في عمل درامى بعنوان "روز وليلى"، انتهيا من تصويره الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الأن.

ولأول مرة يشاهد الجمهور نيللى كريم ويسرا في عمل واحد، وهو روز وليلى ، حيث تدور أحداثه في اطار تشويقى اجتماعى، في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليئة بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها ، وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن - اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت في رمضان الماضى مسلسل "فاتن أمل حربى، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويسرا قدمت مسلسل "أحلام سعيدة، تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة .