شكرا لقرائتكم خبر عن 145 مليون دولار عالميًا من نصيب فيلم Ticket to Paradise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما والكوميديا الجديد Ticket to Paradise الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جورج كلونى، والممثلة العالمية جوليا روبرتس، منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة منذ يوم 8 سبتمبر الماضى، إلى 145 مليونا و67 ألف دولار.

وانقسمت إيرادات فيلم Ticket to Paradise بين 52 مليونا و592 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و92 مليون و475 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.