شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى حفلاً غنائيًا بالغردقة يوم 24 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان محمود الليثى حفلاً غنائيًا يوم 24 نوفمبر الجارى بالغردقة بأحد القرى السياحية وتصاحبة بالحفل المطربة شيماء ناجى ويقدم الليثى بالحفل باقة من أغنية التي اشتهر بها منها "عم يا صياد، سوق البنات، ماطمرش، الصعايدة، ما طمرش وغيرها من الأغانى الشعبية المميزة"، كما يجهز الليثى أغانى ألبومه الجديد حيث انتهى من تسجيل 4 أغانٍ منه وسوف يطرح أغانيه واحدة تلو الأخرى على بداية العام الجديد

يذكر أن نضم المطرب محمود الليثى إلى فريق عمل الجزء الثانى من مسلسل " رمضان كريم " إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله ويجسد الليثى في المسلسل دور شخص طيب ينشد في الموالد يعيش في الحارة التي تضم أبطال المسلسل من ناحية أخرى استأنف المخرج سامح عبد العزيز منذ أيام تصوير المسلسل بعد توقفة عدة أيام بسبب سفر الفنان سيد رجب للخارج.