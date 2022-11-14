محمد رمضان ينشر صورة من كواليس "العمدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس مسلسله الرمضاني المُقبل "العمدة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الصورة مرتديًا "عباءة"، وعلق على الصورة قائلًا :"جعفر العمدة، رمضان يجمعنا، ثقة في الله نجاح".

الفنان محمد رمضان لم يحضر افتتاح الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت اليوم 13 نوفمبر الجاري، نظرًا لانشغاله بتصوير مسلسل "العمدة"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المُقبل لعام 2023.

مسلسل "العمدة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.