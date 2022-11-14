مفيد عاشور ينعى سامي فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان مفيد عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الفنان سامي فهمي الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الأحد.

ونشر "عاشور" صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا الفنان الكبير سامي فهمي، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

وكانت الفنانة عايدة فهمي، قد أعلنت صباح أمس خبر وفاة شقيقها الفنان سامي فهمي.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، قبل أن يهاجر إلى أمريكا ويعيش بها حوالي 30 عامًا، ومن أشهر أعماله: مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية"، فيلم "اعتداء، مسلسل "حكاية ميزو"، مسلسل "أيام"، مسلسل "بنك الحظ".