سلمى ابو ضيف بفستان كشف عن خصرها وتسريحة شعب غريبة في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 05:47 صباحاً - اثارت الفنانة سلمى ابو ضيف الجدل بعد ظهورها باطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت سلمى أبو ضيف، بفستان باللون الأسود بقطعتين توت يكشف جزء من خصرها وطويل جدا.

اعتمدت تسريحة غريبة بخصلات شعر قصيرة علي جبهتها وانهالت التعليقات علي الصور أبرزها “هيقع من وسطها”.

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف، في العديد من الأعمال، ولكن من أخر أعمالها:مسلسل” راجعين ياهوي “والذي تم عرضه في ابريل 2022،وكان بطولة كلا من: الفنان خالد النبوي، والفنانة انوشكا،و الفنانة وفاء عامر، والفنان نور النبوي، والفنانة سلمى ابو ضيف، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة هنا شيحة والعديد من النجوم، ويكون هذا العمل من إخراج محمد سلامة وتأليف أسامة انور عكاشة