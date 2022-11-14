شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حلمى لـ"تليفزيون الخليج 365": هفضل أحلم بكرسى نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المايسترو مصطفى حلمى ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمة الزميل عادل عبد الله وفى لقائه كشف حلمى عن أنه تربطه علاقة صداقة وإخوة بينه وبين النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل والمنافسة على مقعد النقيب لم تخلق بينهما أى عداوة أو كره وأنه ينوى وضع يده في يد النقيب للعمل لصالح أعضاء النقابة وتابع حلمى أنه ينوى ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة على مقعد النقيب حتى يحقق حلمه في استكمال مسيرة والدة الموسيقار الراحل حلمى أمين وخدمة أعضاء النقابة.

كما رفض المايسترو مصطفى حلمى ، التقدم بطعن على نتيجة انتخابات نقابة الموسيقين التي أجريت مؤخرا وفاز فيها الفنان مصطفى كامل بمقعد النقيب وقال في أول تصريح له منذ إعلان نتيجة الانتخابات لـ " الخليج 365 "، نظرا للمصلحة العامة ولاستقرار النقابة قررت عدم الانسياق وراء بعض المساندين لى في الانتخابات الأخيرة فيما يخص الطعن على الانتخابات، وأشار إلى أنه قام بالاتصال بالفنان مصطفى كامل وتهنئته وتمنى له بالتوفيق في مهمته مضيفا: تربطنى به صداقة وعشرة طويلة، لافتا أنه سيضع يده في يد النقيب كعضو مجلس إدارة لخدمة أعضاء النقابة.

مصطفى حلمي حاصل على دكتوراه في الموسيقى وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الحالي ومايستروا بالأوبرا، وهو من أسرة موسيقية عريقة لها تاريخ كبير في الموسيقى والغناء، والده الملحن الراحل حلمى أمين الذى رحل عن عالمنا عام 2010 وتولى منصب نقيب الموسيقين 3 دورات متتالية، وعمه الشاعر عبد السلام أمين وعمته زوجه الموسيقار الراحل محمد الموجى كما أنه زوج المطربة سوما.