تخطى مليون مشاهدة في ساعات.. إشادات كبيرة بأداء محمد الشرنوبي بمشهد وفاة والده في "إيجار قديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأت الحلقة 12 من مسلسل "إيجار قديم" بمشهد وفاة "الأستاذ حسين" الذي يجسده الفنان القدير صلاح عبدالله، بعدما شكلت وفاته المفاجئة عشية الاحتفال بعيد ميلاده، صدمة لكل سكان العمارة، الذين كانوا في انتظار وصول "ابنه طارق" الذي يجسده النجم محمد الشرنوبي.

و أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وعدد كبير من متابعي المسلسل، بأداء النجم محمد الشرنوبي في المشهد الصعب الذي جسده، بعد علمه بوفاة والده الفنان صلاح عبدالله، وحقق المشهد نسبة تخطت المليون مشاهدة عبر صفحة منصة "watch it"، التي عرضت عليها الحلقة حصريا مساء أمس السبت، وتعرض تليفزيونيا اليوم على شاشة قنوات "ON" و "ON drama".

بدأ المشهد باستقبال سكان العمارة للفنان محمد الشرنوبي، بعد أن علم بخبر وفاة والده، ودخل الشرنوبي إلى غرفة والده ليجد صديقه "رمزي" الذي يجسده النجم شريف منير، ويعزيه ثم يتركه مع والده بمفرده.

وهنا دخل محمد الشرنوبي في حالة متشابكة بين الحزن لوفاة والده، والغضب لأنه لم يتمكن من اصطحابه لرؤية شقته الجديدة، والألم لصدمة مفاجأة الموت، وبدأ يخاطب جثمان صلاح عبدالله، ثم اتجه لتأنيب نفسه لتركه والده بمفرده في الشقة بعد خلافاتهم الدائمة خلال أحداث الحلقات الأولى من المسلسل

وقدم محمد الشرنوبي مشهد وداع صلاح عبدالله في ٤ دقائق، ثم انتهى المشهد بنوم الشرنوبي بجانب صلاح عبدالله واحتضانه، في رسالة درامية مؤثرة وملهمة تساهم في زيادة الوعي بعلاقة الأباء والأبناء، وتحرك مشاعر المشاهد تجاه الأخلاقيات التي يجب اتباعها مع الأباء

الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير ومحمد الشرنوبي وصلاح عبدالله وفيدرا وميمي جمال وحازم سمير وهشام إسماعيل والهام وجدي، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على منصة watch it وقنوات ON و ON drama