تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان سامي فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان سامي فهمي، عبر موقع فيسبوك، موعد ومكان عزاء الفنان الراحل.

وكتبت الصفحة الرسمية: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صق الله العظيم".

وتابعت: "سيقام عزاء الفقيد مساء بدار المناسبات بمسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية 14 نوفمبر 2022، شكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروه في عزيز لكم".

وكانت الفنانة عايدة فهمي، قد أعلنت صباح أمس خبر وفاة شقيقها الفنان سامي فهمي.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، قبل أن يهاجر إلى أمريكا ويعيش بها حوالي 30 عامًا، ومن أشهر أعماله: مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية"، فيلم "اعتداء، مسلسل "حكاية ميزو"، مسلسل "أيام"، مسلسل "بنك الحظ