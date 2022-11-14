شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا مع سيارة كلاسيكية مميزة فى شوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الممثل جايسون موموا أحد أبرز الممثلين ممن يشتهروا بحب السيارات الكلاسيكية واقتناءها، وهو ما ظهر مؤخرًا حينما أظهر سيارتها للعيان خلال جولة مع اصدقاءه في لوس انجلوس، والذى ظهر فيها وهو بمنتهي السعادة بصحبة السيارة التي خطفت الأنظار وفقًا للمواقع الأجنبية التي التقطت صورًا له وهو يركبها.

ويعيش موموا نشاطًا فنيًا خلال العام الجارى سواء مع عرض الجزء الثالث من مسلسل see، أو استعداداته للجزء الثانى لفيلمه المفضل أكوا مان، كما كشفت نتفليكس الشهر الماضى عن الملامح الأولى لفيلمه المنتظر slumberland، والذى سيعرض بعد أيام عبر المنصة يوم 18 نوفمبر المقبل، بطولة النجم العالمى جايسون موموا ومارلو باركلى وكريس أوداود وكايل تشاندلر.



جايسون موموا

ويأتى هذا التريلر بعد أيام على طرح آخر أجزاء مسلسل see، والذى يحقق نجاحًا كبيرًا منذ الجزء الأول ولا يزال مستمر إلى الآن.

أما بخصوص مسلسل See فيدور حول مكافحة بابا فوس (جايسون موموا) من أجل لم شمل عائلته، وهو يقوم بحمايتهم فى نفس الوقت، خاصة مع وجود خطر الحرب بين مملكة بايا وجمهورية تريفانتيان، وعلى الرغم من بذل قصارى جهده، تم وضع زوجته وأطفاله المبصرين فى طليعة الصراع، حيث لفتوا انتباه شقيقه المنفصل، إيدو فوس، وهو جنرال تريفانتى قوى وماكر، وبالتالى يضع الجميع فى خطر.



جايسون موموا