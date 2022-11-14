شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفلاً غنائيًا يوم 18 نوفمبر بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني راغب علامة حفلاً غنائيًا يوم 18 نوفمبر الجارى بأحد المراكز الترفيهية بالشيخ زايد يقدم فيها النجم اللبناني باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها بين جمهوره في الوطن العربى منها القديم والحديث مثل "قلبى عشقها"، حمد لله على السلامة آسف حبيبتى، أنا ما بهزرش، استمارة 6.

يذكر أن النجم راغب علامة أحيا حفلاً من أقوى حفلاته بمهرجان الموسيقى العربية في مشاركته الأولى ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره، منها: مغرم يا ليل وتعاليلي واللي باعنا خسر دلعنا وقلبي عشقها وآسف حبيتي ويا حياتي وسهروني الليل واستمارة 6 والحب الكبير ونسيني الدنيا.

وكرم مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجيهان مرسى مديرة مهرجان الموسيقى العربية، النجم راغب علامة خلال حفله الغنائي على هامش فعاليات المهرجان.

وقال راغب: كنت أتمنى أقف على مسرح الأوبرا، وخلال الفترة المقبلة سأحيي حفلات أخرى.

وقال النجم راغب علامة، خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية: يسعدني الوقوف على أرض مصر الطيبة والوقوف على أرقى المسارح مع الجمهور الراقي.

وأضاف: أوجه الشكر لكل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ورئيس دار الأوبرا المصرية مجدى صابر، ومديرة المهرجان جيهان مرسي، ويا رب تكون سهرتنا حلوة نفتكرها طول العمر