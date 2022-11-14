شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: الراحل محمد سلطان معلم وصديق تبنانى وآمن بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الديفا سميرة سعيد الموسيقار الراحل محمد سلطان، وذلك من خلال حسابها على موقع فيس بوك، حيث كتبت: "لكل عمر نهاية، ولكن الفراق والغياب يبقى دائماً مرّ..".

وأضافت: "محمد سلطان" ليس بالنسبة لي ملحنا فقط.. لكن كان صديقا، كان قريبا وكان معلّما.. أول نجاحي في مصر، كان من خلاله.. تبناني وآمن بي.. وكان هو والمرحومة "فايزة احمد" أكبر سند وأكبر دعم، وكان بيتهما هو بيتي.. رحمكما الله.. سوف أتذكركما طالما حييت".

وكانت أسرة الموسيقار الراحل محمد سلطان قد قررت انتظار عودة نجل الراحل الدكتور طارق من ألمانيا، حيث يصل مساء اليوم الإثنين، ليلقي على والده النظرة الأخيرة قبل دفن جثمانه، ولم يُحدَّد موعد الجنازة إلا بعد حضور نجل الراحل.

ونعى مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، ببالغ الحزن، الموسيقار الكبير الفنان محمد سلطان، وتتخذ النقابة الآن كل الإجراءات برئاسة الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى والفنان حلمي عبد الباقي؛ من أجل تحديد مكان عزاء يليق بقيمة الراحل الموسيقار الكبير محمد سلطان.

محمد سلطان ملحن وممثل مصرى عرف في البداية كممثل، ولد فى الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية، واتجه إلى التمثيل وتزوج الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها منها “غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، اخد حبيبي”، وشارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم يوم “بلا غد” عام 1962 من إخراج بركات.