شكرا لقرائتكم خبر عن اتنين x واحد.. عيد ميلاد لبلبة يتزامن مع تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع احتفال الفنانة الكبيرة لبلبة بعيد ميلادها إذ أنها من مواليد الـ 14 من شهر نوفمبر، وهى الفنانة التي استطاعت أن تكتب اسمها بأحرف من ذهب في الفن على مستوي مصر والعالم العربى، بعدما تمتعت منذ الصغر بمسيرة فنية حافلة، عرفت فيها بالموهبة الشاملة وصنفت دوماً على أنها من أهم الفنانات اللاتي تركن بصمة في عالم السينما.

وذلك بفضل موهبتها الكبيرة والكاريزما الخاصة بها، التي جعلتها تتشكل في مختلف القوالب والألوان ما بين التراجيدي إلى الكوميدى، بالإضافة للغناء، وقدرتها على التقليد التي اكسبتها محبة الجمهور مثلما ظهر خلال الفيديوهات التي اعتادت على القيام بها قبل سنوات، واشتهرت فيها بتقليد كبار النجوم على المسرح.



لبلبة

عيد ميلاد الفنانة لبلبة يأتي هذا العام مميز للغاية، إذ أنها لن تحتفل بها بصحبة المقربين منها فقط، وإنما شاء القدر أن يتزامن احتفالها ليلة عيد ميلادها بالتزامن مع تكريمها على مسيرتها الفنية الطويلة، التي تألقت بها، وذلك مع تكريمها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى قبل ساعات، لتحتفل بعيد ميلادها في أهم المحافل.

وقد حصلت لبلبة خلال مسيرتها على عدة جوائز، وتتضمن أعمالها ما يزيد عن 88 فيلما و260 أغنية وقدمت للدراما التلفزيونية 4 مسلسلات من بينها "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه" مع النجم الكبير عادل إمام.



الفنانة الكبيرة لبلبة

بدأت العمل في مجال السينما كطفلة في الخامسة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير، ودرست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء ولها أكثر من 260 أغنية منها 30 أغنية للطفل.



لبلبة

كما حصلت على عدة جوائز كأحسن ممثلة، أهمها جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة" من إخراج عاطف الطيب سنة 1996 كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان كل إفريقيا في كيب تاون جنوب إفريقيا 1996 عن دورها في نفس الفيلم.

وقدمت وهي طفلة بطولة 6 أفلام أهمها "حبيبتي سوسو" إخراج نيازي مصطفى الذي قام باكتشافها و"البيت السعيد" من إخراج حسين صدقي و"أربع بنات وضابط" من إخراج أنور وجدي .

كما أن مسيرتها الفنية مستمرة حتى الآن وقامت ببطولة 85 فيلمًا أهمها: "ليلة ساخنة" للمخرج عاطف الطيب و"جنة الشياطين" للمخرج أسامة فوزي و"عصابة حماده وتوتو" من إخراج محمد عبد العزيز و"احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف و"إسكندرية نيويورك" و"الآخر" للمخرج يوسف شاهين و"حسن ومرقص" للمخرج رامي إمام.

فضلا عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية و16 مهرجانًا عربيًا ولها مسلسلين في الدراما التليفزيونية هما "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه"، كلاهما مع النجم عادل إمام وإخراج رامي إمام .

تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشهد المهرجان تكريم عدد من الشخصيات الهامة بجانب لبلبة، حيث يكرم المخرج بيلا تار بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، والمخرجة كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز.