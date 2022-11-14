شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصنيفه الرجل الأكثر وسامة فى العام.. كريس إيفانز يكشف عن محبوبته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين عدة صور للممثل الشهير كريس إيفانز وهو بصحبة صديقته للمرة الأولى في العلن كاشفًا عن علاقته الرومانسية، إذ بدا خلال صور نشرها موقع الديلي ميل وهو يمسك بأيدي صديقته ألبا بابتيستا علنًا في نزهة رومانسية عبر سنترال بارك في مدينة نيويورك بعد ظهر يوم الجمعة الماضى.

وذلك بعد عام من بداية صداقتهما الهادئة قبل ان تتحول لقصة حب حاولا إبقاءها بعيدة عن أعين الجميع والاحتفاظ بسريتها خلال الفترة الأخيرة.



كريس ايفانز ومحبوبته

ويأتى الإعلان عن تلك الصداقة بعدما حصل الممثل كريس إيفانز " Captain America" قبل أيام على لقب أكثر الرجال جاذبية للعام الحالي، من قبل مجلة People، وكشف الغلاف عن الأمر، النجم البالغ من العمر 41 عامًا حصل على التاج من بطل العام الماضي وزميله من سلسلة أفلام مارفل Avengers، بول رود.



كريس ايفانز

وكانت قد ترددت شائعات عن فوز إيفانز باللقب العام الماضي قبل الإعلان رسميًا عن رود الذى فاجأ العديد من المعجبين.

وصرح إيفانز لـ مجلة نجم "" People قائلا:" أنا أتوقع أن من أصدقائى المقربين أن يضايقوننى بسبب هذا اللقب، بينما ستحتفل والدتى بـ هذا اللقب".