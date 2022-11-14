“أنا فنانة ومن حقي ادخل”.. شاهد لحظة منع هند عاكف من دخول مهرجان القاهرة السينمائي بسبب فستانها!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 02:52 صباحاً - تعرضت الفنانة هند عاكف، لموقف محرج أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44.

وأثناء دخول هند عاكف وهي مرتدية فستان لونه أبيض، عليه صور لفنانين قُدامى، حيث وجد أمن المهرجان أن الفستان لا يتناسب مع المهرجان، لأنه ضد فكرة الـ«دريس كود» التي وضعها رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي.

ورفض أمن المهرجان دخولها ولكنها تمكنت من الدخول بعد خلاف مع الأمن وارتفاع صوتها بشكل كبير قائلة: “مينفعش أبدا اللي بيحصل معايا دا أنا فنانة ومن حقي أدخل”.

وظهرت هند عاكف مرتدية فستان مزود بطبعات لوجوه أشهر نجوم الفن الحاضرين والراحلين مثل حسين فهمي ومحمود عبد العزيز وصباح وأحمد زكي وعادل إمام ونعيمة عاكف وغيرهم من النجوم.

وانطلقت فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجاري.